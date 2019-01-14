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Видео с не умеющим парковать фуру водителем позабавило Сеть

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Фото: РЕН ТВ
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В Сети появилось видео, на котором водитель никак не может припарковать огромную фуру — въехать задней частью между двумя соседними машинами.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, что всего за пять с половиной минут он семь раз врезался в чужие авто.

Между тем, в Сети набирает просмотры и другое видео с грузовиком: водитель захотел бесплатно въехать на платный участок трассы М-4 «Дон». Он не стал останавливаться перед пунктом оплаты и просто увез шлагбаум с собой.

Ранее жители Сочи сняли на видео поездку необычного грузовика. Кузов машины был заполнен водой, в которой плескалась группа мужчин.

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