В России электрокары предложили снабдить зелеными номерами

В России электромобили могут получить номерные знаки зеленого цвета, рассказал советник соруководителя рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет» Роман Малкин.

«Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым», — пояснил Малкин, его слова приводит «РИА Новости».

Инициатива рабочей группы будет направлена для согласования в федеральные органы власти, в частности, в Минтранс и МВД РФ

Малкин добавил, что сейчас в рабочей группе также обсуждаются особые меры по популяризации электрокаров, в частности, развитие городской инфраструктуры, а также некоторые послабления и льготы.

По его словам, в России мода на «зеленый» транспорт пока еще только набирает обороты. Это связано с маленьким числом зарядных станций и высокой ценой электромобилей, которая не оправдывается их возможностями.

Между тем, по подсчетам экспертов «Авито», за год рынок электромобилей в России вырос вдвое, причем больше всего в Южном федеральном округе.