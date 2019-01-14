Эпидемию ОРВИ в Удмуртии ожидают в конце января

Медики прогнозируют подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Удмуртии в конце января. Пока количество заболевших остается ниже среднего уровня.

По данным медиков, с начала 2019 года зарегистрировано почти 8,5 тыс. случаев ОРВИ в республике. Порядка 6,2 тыс. случаев заболевания зафиксировано среди детей. Наибольшая заболеваемость регистрируется на городских территориях, в Якшур-Бодьинском и Воткинском районах. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на ГТРК «Удмуртия».

Врачи считают, что вспышки гриппа удалось избежать благодаря успешному проведению прививочной кампании. Вакцину против гриппа поставили около 600 тыс. человек.