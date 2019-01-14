Школе в Новосибирске присвоили имя Доктора Лизы

Школа № 214 в Первомайском районе Новосибирска получила имя правозащитницы и благотворительницы, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизаветы Глинки, которая известна как Доктор Лиза. Об этом 14 января сообщается на сайте СПЧ.

Отмечается, что эту идею предложил советник президента Михаил Федотов во время своего визита в Новосибирск.

«На него произвело большое впечатление: и сроки, и скорость, с которой была построена эта школа, и комфорт, и оснащение. Он тут же предложил присвоить имя Доктора Лизы — известный человек у нас в стране, отдавший всю свою жизнь, чтобы помогать людям, особенно ребятишкам. И поэтому эта идея была подхвачена. Надо сказать, что она нашла поддержку», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В декабре прошлого года сообщалось, что Глеб Глинка, муж погибшей Елизаветы Глинки, прокомментировал оскорбительный пост журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Пархоменко, в котором он назвал правозащитницу «потасканным ничтожеством».

Основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года. Она находилась на борту направлявшегося в Сирию самолета Минобороны РФ, который разбился через некоторое время после вылета из аэропорта Адлера. В результате трагедии также погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. По версии Минобороны РФ, катастрофа произошла из-за ошибки пилота.