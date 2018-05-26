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Актриса Чулпан Хаматова может сыграть Елизавету Глинку

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Роль главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки в фильме «Доктор Лиза» сыграет актриса Чулпан Хаматова, работу над картиной планирует начать режиссер Оксана Карас.

«Она видела в каждом образ Божий»
Супруг Доктора Лизы Глеб Глинка впервые показал журналистам домашний кабинет Елизаветы Петровны и рассказал о том, какой она была дома — матерью и женой

О своей идее она рассказала в субботу, 26 мая, в Минкультуры на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.

Режиссер отметила, что у будущей картины есть социальный потенциал, передает ТАСС.

«Наша задача — не просто рассказать увлекательную историю, но и напомнить, что мы все равны перед страданиями, и однажды каждому из нас может понадобиться помощь», — отметила Карас. Фильм, по ее словам, расскажет об одном дне, когда к Елизавете Глинке обращается за помощью отец больного ребенка.

«Помимо безусловного внешнего сходства она (Хаматова. — Ред.) была знакома с Глинкой», — рассказала режиссер.

В феврале стало известно, что Глеб Глинка, муж погибшей Елизаветы Глинки, возглавит совет (коллегиальный орган организации. — Ред.) нового благотворительного фонда, где продолжит работу своей покойной супруги.

Основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года. Она находилась на борту Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося незадолго после вылета из аэропорта Адлер. 

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