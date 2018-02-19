Муж Доктора Лизы рассказал о создании нового фонда

Глеб Глинка, муж погибшей Елизаветы Глинки, также известной как Доктор Лиза, возглавит совет (коллегиальный орган организации. — Прим. iz.ru) нового благотворительного фонда, где продолжит работу своей покойной супруги.

Также в создании организации принимают участие бывшие сотрудники фонда «Справедливая помощь»: соратница Доктора Лизы Наталья Авилова и Александр Парфенов, который в течение десяти лет был президентом фонда «Справедливая помощь».

Организация будет небольшой, мобильной и гибкой, рассказал Глеб Глинка.

Он отметил, что косвенно идею создания нового фонда подала Ксения Соколова, которая в настоящее время занимает должность президента благотворительной организации «Справедливая помощь».

«Знаете, а ведь этот фонд мы открываем благодаря Соколовой (Ксении Соколовой. — Прим. iz.ru). На последнем заседании попечительского совета она предложила Авиловой (Наталье Авиловой. — Прим. iz.ru) открыть свой фонд. Наташа так и сделала и нашла широкую поддержку», — рассказал Глеб Глинка.

Он также подчеркнул, что не уходит из фонда «Справедливая помощь», останется членом организации и продолжит участвовать в работе.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Глеба Глинки «Известиям»:

«Она видела в каждом образ Божий»