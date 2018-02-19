Прямой эфир

Муж Доктора Лизы рассказал о создании нового фонда

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глеб Глинка, муж погибшей Елизаветы Глинки, также известной как Доктор Лиза, возглавит совет (коллегиальный орган организации. — Прим. iz.ru) нового благотворительного фонда, где продолжит работу своей покойной супруги.

Также в создании организации принимают участие бывшие сотрудники фонда «Справедливая помощь»: соратница Доктора Лизы Наталья Авилова и Александр Парфенов, который в течение десяти лет был президентом фонда «Справедливая помощь».

Организация будет небольшой, мобильной и гибкой, рассказал Глеб Глинка.

Он отметил, что косвенно идею создания нового фонда подала Ксения Соколова, которая в настоящее время занимает должность президента благотворительной организации «Справедливая помощь».

«Знаете, а ведь этот фонд мы открываем благодаря Соколовой (Ксении Соколовой. — Прим. iz.ru). На последнем заседании попечительского совета она предложила Авиловой (Наталье Авиловой. — Прим. iz.ru) открыть свой фонд. Наташа так и сделала и нашла широкую поддержку», — рассказал Глеб Глинка.

Он также подчеркнул, что не уходит из фонда «Справедливая помощь», останется членом организации и продолжит участвовать в работе.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Глеба Глинки «Известиям»:

«Она видела в каждом образ Божий»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017