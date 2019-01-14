Скончался выстреливший в себя посетитель московского стрелкового клуба

Врачи не смогли спасти жизнь мужчины, который случайно ранил себя из огнестрельного оружия в одном из стрелковых клубов Москвы. Об этом 14 января передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в клубе «Лабиринт» на Кутузовском проспекте. Посетитель клуба в присутствии инструкторов расстрелял две обоймы пистолета «Чизет», но после этого случайно выстрелил в себя.

Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. По факту произошедшего полиция организовала проверку.

5 января девочка-подросток в одном из дачных домов подмосковных Мытищ случайно выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, когда пыталась сделать селфи с ним.