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Появилось фото устроившего стрельбу в Башкирии

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото мужчины, устроившего стрельбу в башкирском селе Учалы.

Конфликт начался рано утром 13 января, когда местный житель Артур И. приехал из ресторана в нетрезвом виде. Мужчина попросил доставившего его таксиста подождать, пока он сходит за деньгами, оставив в залог мобильный телефон.

После этого Артур И. выяснил, что супруги нет дома. Он схватил ружье, вернулся на улицу и обстрелял автомобиль такси — у машины повреждены боковая дверь и заднее стекло, водителю удалось спастись.

Подозреваемый устроивший стрельбу

Фото: РЕН ТВ

Затем разъяренный местный житель направился в соседний дом, где, как он думал, должна была быть его супруга. Он выломал дверь, на шум выбежала хозяйка одной из квартир, которую мужчина расстрелял. На крики выбежал супруг убитой. Он также попал под «горячую руку» и сейчас находится в больнице.

Далее Артур И. вновь вернулся на улицу, где встретил свою жену. Ревнивый супруг погнался за ней. Однако на пути им встретился местный житель, сотрудник полиции Рафис Н. Он попытался остановить злоумышленника, за что получил смертельное ранение в бедро. Далее вооруженный мужчина продолжил погоню и убил свою жену, после чего покончил с собой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. В настоящее время выясняются причины случившегося.

В конце прошлого года в американском штате Техас неизвестный на парковке супермаркета Walmart обстрелял автомобиль, в котором находились четверо детей с матерью. В результате инцидент погибла семилетняя девочка. Женщина и еще один ребенок получили ранения. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

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