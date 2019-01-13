В Ингушетии скончались двое пострадавших при обстреле автомобиля полиции

В Ингушетии скончались двое раненных во время обстрела автомобиля сотрудников полиции в Сунженском районе. Об этом 13 января сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, скончались инспектор Управления организации общественного порядка МВД по Республике Ингушетия Хамоев и боец ОМОНа Плиев.

12 января сообщалось, что в Сунженском районе Ингушетии был обстрелян автомобиль руководителя регионального Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльжаркаева. Неустановленные лица на автомашине Lada догнали иномарку высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов и открыли огонь из автоматического оружия. В результате 17 пуль попали в автомобиль.

В обстрелянной машине находились четверо сотрудников и 27-летний житель города Назрани. Они получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. Отмечается, что сам Эльжаркаев не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия» УК РФ.