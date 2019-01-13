Появились кадры с места обстрела машины главы антиэкстремистского центра в Ингушетии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места обстрела автомобиля руководителя регионального Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльжаркаева. Инцидент произошел в районе Сунжи в субботу, 12 января.

По данным журналистов, в машине находились пять человек. Трое из них были ранены, их доставили в больницу. Эльжаркиев, по предварительным данным, не пострадал.

На сайте республиканского управления МВД вечером 12 января появилось сообщение, что в регионе был введен план «Сирена» в связи с розыском лиц, напавших на правоохранителей. По их данным, в обстрелянной машине находились четверо сотрудников и 27-летний житель Назрани.

11 января в ходе боестолкновения в Республике Дагестан были уничтожены три участника вооруженных бандформирований. Нейтрализованные боевики предприняли попытку напасть на сотрудников ДПС.