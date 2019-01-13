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Появилось видео с места стрельбы в Башкирии

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, снятое на месте стрельбы в Башкирии.

Ранее 13 января сообщалось, что рано утром 34-летний житель села Учалы в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. Женщина, опасаясь за свою жизнь, убежала к соседям. Вооруженный ружьем мужчина начал преследовать ее.

Он успел ранить соседа и убить его жену. Во время погони травмы получил еще один сосед, который впоследствии скончался в больнице. Злоумышленник убил свою жену, после чего совершил самоубийство.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее телеканал опубликовал фото стрелявшего.

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