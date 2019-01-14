Россия предложила поощрить КНДР и ослабить санкции

Пхеньян приступил к выполнению требований резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, действия КНДР требуют поощрения в виде смягчения санкций. Как отметил в интервью «Интерфаксу» посол по особым поручениями МИД России Олег Бурмистров, ракетно-ядерные испытания не проводятся страной уже больше года. Именно это — одно из важнейших требований документа.

«В этом смысле Северная Корея, по сути, приступила к выполнению резолюций СБ ООН». Москва считает, что мораторий на проведение испытаний требует поощрения со стороны СБ ООН.

Пхеньян предпринял ряд значимых шагов, поэтому международное сообщество должно предпринять встречные действия, подчеркнул дипломат.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении к гражданам КНДР отметил стремление властей страны к денуклеаризации и улучшению отношений с Соединенными Штатами. Глава КНДР заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время.

8 января заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи и российский посол в Северной Корее Александр Мацегора обсудили ряд вопросов, связанных с решением ядерной проблемы Корейского полуострова.