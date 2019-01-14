Прямой эфир

Россия предложила поощрить КНДР и ослабить санкции

0
Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пхеньян приступил к выполнению требований резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, действия КНДР требуют поощрения в виде смягчения санкций. Как отметил в интервью «Интерфаксу» посол по особым поручениями МИД России Олег Бурмистров, ракетно-ядерные испытания не проводятся страной уже больше года. Именно это — одно из важнейших требований документа.

«В этом смысле Северная Корея, по сути, приступила к выполнению резолюций СБ ООН». Москва считает, что мораторий на проведение испытаний требует поощрения со стороны СБ ООН.

Пхеньян предпринял ряд значимых шагов, поэтому международное сообщество должно предпринять встречные действия, подчеркнул дипломат.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении к гражданам КНДР отметил стремление властей страны к денуклеаризации и улучшению отношений с Соединенными Штатами. Глава КНДР заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время.

8 января заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи и российский посол в Северной Корее Александр Мацегора обсудили ряд вопросов, связанных с решением ядерной проблемы Корейского полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лидер КНДР получил новогоднюю открытку от Путина
Телеканал CNN заявил о строительстве военного объекта в КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017