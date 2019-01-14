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Аэропорт в Хьюстоне закрыл терминал из-за шатдауна

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Фото: TASS/ZUMA/Song Qiong
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Аэропорт имени Джорджа Буша в американском Хьюстоне закрыл контрольно-пропускной пункт в терминале B из-за шатдауна правительства. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает «Интерфакс».

«Пассажиры будут перенаправлены либо в терминал C, либо в терминал E», — цитирует агентство сообщение воздушной гавани.

В настоящее время сотрудники управления транспортной безопасности работают, но не получают зарплату.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер обвинил в случившемся шатдаун — частичную приостанову работы правительства 22 декабря из-за отсутствия утвержденного бюджета.

Это произошло после того, как конгресс и президент страны Дональд Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Трамп продолжает требовать $5,6 млрд на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Демократы, получившие контроль в палате представителей нового созыва конгресса, выступают против строительства барьера.

12 января Трамп упрекнул демократов в гуманитарном кризисе.

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