Стрельба произошла в центре Торонто

Стрельба произошла в центре канадского Торонто, пострадал один человек, сообщает CTV.

Инцидент произошел в воскресенье в 16:40 по местному времени (00:40 мск, 14 января) на пересечении улиц Кинг и Колборн.

Отмечается, что пострадавший получил серьезное огнестрельное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Преступники с места происшествия скрылись. По словам свидетелей, стрельбу открыли несколько человек. Полиция ведет их поиск.

11 января сообщалось, что двухэтажный автобус протаранил остановку в канадской Оттаве, три человека погибли.