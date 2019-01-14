Ученые заявили о превращении птиц в жестоких убийц из-за глобального потепления

Глобальное потепление усиливает борьбу птиц за еду, что превращает пернатых в жестоких убийц, утверждают ученые из университета Гронингена (Нидерланды) в статье для журнала Current Biology.

По их мнению, дальнейшее увеличение температуры на Земле породит ожесточенную конкуренцию между птицами за пищу и места гнездования.

«Мухоловки-пеструшки начали возвращаться в Европу чуть раньше из-за глобального потепления, что заставляет их конфликтовать с синицами в разгар сезона размножения. Как показывают наши исследования, каждый десятый самец пеструшек становится жертвой синиц в результате этой «гнездовой войны», — привел пример один из авторов статьи Йелмер Самплониус.

Ученые полагают, что, если не удастся удержать рост температур на отметке в 1,5 градуса Цельсия, на планете произойдут радикальные изменения.

Об этом говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море и сотни компьютерных моделей климата планеты.

Наблюдения орнитологов за синицами и пеструшками, потребляющими один и тот же тип пищи и гнездящимися в схожих условиях, показали, что последние начали возвращаться из теплых краев гораздо раньше. При этом ранней весной еды у птиц еще не так много, поэтому синицы все чаще нападают на пеструшек и убивают их.

Ученые пришли к выводу, что глобальное потепление резко сократит численность опылителей, ускорит размножение различных вредителей и непредсказуемо повлияет на животных, чье размножение связано с конкретными температурами воздуха и воды.

1 декабря бывший главный научный сотрудник NASA Эллен Стофан заявила, что климатические изменения Земли могут превратить планету в Венеру.