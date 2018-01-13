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Стивен Хокинг предрек Земле превращение в Венеру из-за парникового эффекта

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Фото: Global Look Press/Graham Eva
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Парниковый эффект может сделать Землю непригодной для жизни уже за 200–500 лет.

Об этом заявил британский физик-теоретик Стивен Хокинг.

По его мнению, глобальное потепление приведет к тому, что Земля станет похожа на Венеру, люди вымрут или будут вынуждены искать себе другую планету.

«Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд», — цитирует его RT.

Известно, что Венера, вторая ближайшая к солнцу планета, была похожа на Землю 4 млрд лет назад и 2 млрд лет развивалась также, но потом из-за парникового эффекта океаны Венеры испарились и теперь это крайне негостеприимный мир с температурой поверхности до 500 градусов и ветрами 300 км/час.

11 ноября миллиардер из России Юрий Мильнер планирует отправиться в первую частную экспедицию на спутник Сатурна Энцелад для поиска инопланетных форм жизни.

Портал iz.ru рассказал, что ученые NASA 7 ноября  высказали гипотезу о наличии жизни в подледном океане на Энцеладе, основываясь на данных, полученных от автоматической станции Cassini.

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