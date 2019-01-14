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У Кокорина в СИЗО обострилась старая травма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что за время пребывания в СИЗО у него обострилась старая травма и вернулись боли.

Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев, которые обвиняются в причинении легкого вреда здоровью главы департамента Минпромторга Дениса Пака и главы ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, могут покинуть Бутырку уже 8 февраля.

Пока же футболистов посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека, которым Кокорин рассказал о том, что его беспокоит.

Члены ОНК застали футболиста в спортивной комнате СИЗО, где он играл с соседом по камере в пинг-понг.

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает», — сообщил им Александр, прервав партию.

В 2018 году у футболиста были повреждены крестообразные связки.

По словам Кокорина, обращаться к врачам СИЗО он не намерен, а врачи с воли ему вряд ли смогут помочь.

«Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался. Если 8 февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму», — отметил он.

На тюремное меню Кокорин не жалуется, потому что блюда из местного рациона не употребляет принципиально.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Меня мучают боли»

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