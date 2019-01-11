Группа «Бутырка» посвятила новую песню Кокорину и Мамаеву

Российская музыкальная группа «Бутырка», известная исполнением песен в жанрах русского шансона и блатной песни, записала новогоднюю композицию в поддержку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, находящихся в столичном СИЗО. Клип был опубликован 31 декабря на канале группы в Youtube.

В песне присутствуют слова поддержки в адрес спортсменов. Музыканты заметили, что «не все на воле здесь против вас» и потребление горячительных напитков без драки — это неудачное потребление горячительных напитков.

Также исполнители пожелали арестованным «здоровья, фарта и воли».

Российская женская поп-группа Serebro 11 декабря представила свой новый клип на песню «Пятница». В его сюжете содержатся отсылки к громким событиям ушедшего года, в том числе к скандалу, связанному с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Футболистам изначально предъявили обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». После получения результатов медицинской экспертизы их переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Спортсменам грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время решением суда они находятся в СИЗО «Бутырка». Арест продлен до 8 февраля.