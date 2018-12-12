Группа Serebro спародировала Кокорина и Мамаева в новом клипе

Российская женская поп-группа Serebro 11 декабря представила свой новый клип на песню «Пятница». В его сюжете содержатся отсылки к громким событиям уходящего года, в том числе к скандалу, связанному с футболистами «Зенита» и «Краснодара» Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Клип был выложен на YouТube-канале музыкального лейбла Malfa Макса Фадеева.

В видеоролике прослеживается очевидная отсылка к конфликту спортсменов с чиновником Денисом Паком. Только реальный сценарий был несколько изменен. Солистки группы успевают подсесть к футболистам, лишая их возможности дойти до чиновника и устроить драку.

Помимо этого, Serebro решила использовать в своем видео пародии на рэперов Face и Элджея, а также показать пару мужчин, внешне напоминающих Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в службе на российскую военную разведку.

Менее чем за сутки новый клип группы Serebro заинтересовал почти 1 млн зрителей.

8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты отбывают арест в СИЗО «Бутырка». Тверской суд 5 декабря продлил им на два месяца срок содержания под стражей.