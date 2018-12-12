Прямой эфир
Сюжет:

Группа Serebro спародировала Кокорина и Мамаева в новом клипе

0
Фото: youtube.com/MALFA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская женская поп-группа Serebro 11 декабря представила свой новый клип на песню «Пятница». В его сюжете содержатся отсылки к громким событиям уходящего года, в том числе к скандалу, связанному с футболистами «Зенита» и «Краснодара» Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Клип был выложен на YouТube-канале музыкального лейбла Malfa Макса Фадеева.

Зимний СИЗО открыт: Кокорин и Мамаев не выйдут на поле после перерыва
Разбирательство в отношении известных футболистов может затянуться

В видеоролике прослеживается очевидная отсылка к конфликту спортсменов с чиновником Денисом Паком. Только реальный сценарий был несколько изменен. Солистки группы успевают подсесть к футболистам, лишая их возможности дойти до чиновника и устроить драку.

Помимо этого, Serebro решила использовать в своем видео пародии на рэперов Face и Элджея, а также показать пару мужчин, внешне напоминающих Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в службе на российскую военную разведку.

Менее чем за сутки новый клип группы Serebro заинтересовал почти 1 млн зрителей.

8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты отбывают арест в СИЗО «Бутырка». Тверской суд 5 декабря продлил им на два месяца срок содержания под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый клип Арианы Гранде «сломал интернет»
Сыгравший Голлума актер записал пародию на Терезу Мэй

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017