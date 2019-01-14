Названы лучшие автомобили 2018 года

Автоэксперты издания CarsWeek.ru составили список лучших автомобилей 2018 года в пяти категориях.

Лидером как самый надежный автомобиль назван Toyota Camry. Эксперты отметили, что машина построена на новейшей платформе, которая позволила ей стать легче и безопаснее.

Самым быстрым назвали Bugatti Chiron, максимальная скорость которого достигает 420 км/ч.

Самой комфортной машиной признали Mercedes Maybach S600, салон которого выполнен из лучших сортов кожи, а коврики сделаны из овечьей шерсти. Кроме того, сиденья авто оснащены массажным механизмом и вентиляцей, в салоне присутствует и минибар.

Самым безопасным стал Volvo XC90. Эксперты не оставили без внимания оснащение этого авто множеством систем активной и пассивной защиты.

Лучшим электрокаром прошедшего года стал Tesla Model S. Эта машина считается одной из самых технологичных и комфортных. Кроме того, для электромобиля Model S достаточно мощная и быстрая.

Ранее 13 января эксперты Euro NCAP выбрали самые безопасные автомобили по итогам краш-тестов, проведенных в 2018 году. В классе «Большой семейный автомобиль» победу одержал Lexus ES.