Прямой эфир

Chery разрешили тестировать беспилотные автомобили

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Xu Zijian
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская компания Chery Automobile в декабре 2018 года получила лицензию на проведение испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в одном из крупнейших городов Китая — Чунцине.

Как сообщает пресс-служба автобренда, территория будущих тестовых поездок беспилотных автомобилей включает в себя более 85% существующих в мире сценариев и схем организации движения.

Автономные машины Chery будут передвигаться по улицам, мостам, туннелям и пандусам китайского мегаполиса. Кроме того, самым важным испытанием станут маршруты, проходящие через многоуровневые развязки 3D cities и 5D interchanges.

В 2019 году компания Chery собирается представить на российском рынке две новые модели. Согласно планам фирмы, флагманский кроссовер Tiggo 7 появится у дилеров в I квартале, а паркетник Tiggo 4 можно заказать ближе к лету.

7 января был представлен топ-5 самых дешевых кроссоверов в России. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в список вошли Lada 4x4, Chevrolet-Niva, Lifan X50, Chery Tiggo 2 и Renault Duster.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Volkswagen Tiguan получил эксклюзивную версию
Mercedes назвал цены топовой версии кроссовера GLE

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017