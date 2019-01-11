Chery разрешили тестировать беспилотные автомобили

Китайская компания Chery Automobile в декабре 2018 года получила лицензию на проведение испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в одном из крупнейших городов Китая — Чунцине.

Как сообщает пресс-служба автобренда, территория будущих тестовых поездок беспилотных автомобилей включает в себя более 85% существующих в мире сценариев и схем организации движения.

Автономные машины Chery будут передвигаться по улицам, мостам, туннелям и пандусам китайского мегаполиса. Кроме того, самым важным испытанием станут маршруты, проходящие через многоуровневые развязки 3D cities и 5D interchanges.

В 2019 году компания Chery собирается представить на российском рынке две новые модели. Согласно планам фирмы, флагманский кроссовер Tiggo 7 появится у дилеров в I квартале, а паркетник Tiggo 4 можно заказать ближе к лету.

7 января был представлен топ-5 самых дешевых кроссоверов в России. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в список вошли Lada 4x4, Chevrolet-Niva, Lifan X50, Chery Tiggo 2 и Renault Duster.