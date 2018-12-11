Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Высший глаз: камеры начнут различать марки авто к Новому году

Нейросеть для дорог разработана на той же платформе, что и система распознавания лиц
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Высший глаз: камеры начнут различать марки авто к Новому году
2018-11-30 20:37:28">
2018-11-30 20:37:28
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Камеры на столичных дорогах в конце декабря начнут автоматически определять марки машин, рассказали «Известиям» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. К этому времени предполагается завершить создание нейросети, которая будет работать по принципу уже имеющейся системы распознавания лиц. Сегодня камеры сами вычисляют только госномер нарушителя ПДД, а с маркой из базы данных Госавтоинспекции его сверяют вручную. Автоматическое распознавание позволит избежать ошибок при отправке «писем счастья», а также найти угонщиков.

Камерный формат: правда о худших врагах автомобилистов
Как работает система фотовидеофиксации на дорогах и можно ли ее обмануть

Глаз — алмаз 

Нейросеть будет создана с помощью программы, которая сможет распознавать типы, марки, модели и номера автомобилей. Конкурс на разработку ПО для камер на 189,2 млн рублей выиграло ООО «Стандартпроект». Лицензия на саму платформу для анализа транспортных потоков обойдется бюджету Москвы в 25,7 млн рублей. Ее поставит VisionLabs (на 25% принадлежит Сбербанку и еще на 25% – венчурному фонду АФК «Система» — Sistema Venture Capital), которая разрабатывает системы по распознаванию лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании Александр Ханин. Платформа для распознавания лиц и типов/марок автомобилей одна, но сами сети, обученные этому процессу, разные, объяснили «Известиям» в компании.  

камеры
автомобильная пробка на дороге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Остановите камеру: как избежать штрафа за стоп-линию
Можно ли «бесплатно» миновать перекресток, за которым следят

Сейчас комплекс фотовидеофиксации распознает номер автомобиля, по нему из базы данных ГИБДД выгружаются данные о марке. Чтобы проверить, соответствуют ли данные автомобилю на фотографии, марку с номером сопоставляет специалист ЦОДД. После установки нового ПО процесс будет проходить автоматически, нейросеть сама станет сверять номера с базой, объяснили «Известиям» в ЦОДД. Если марка не соответствует регистрационным знакам, нейросеть передаст материал на дополнительную проверку сотруднику центра, который выявит, верно ли комплекс распознал госномер автомобиля. Если технической ошибки нет, материал отдадут в Госавтоинспекцию.

Как объяснили в ЦОДД, это нужно, чтобы исключить ситуации, когда камера неверно распознает регистрационный знак, и штраф получает не тот, кто нарушил правила. Кроме того, легче будет вычислить мошеннические действия по подмене госномеров.

Технология в первую очередь будет помогать определять массовые нарушения на дорогах, такие как превышение скорости или пересечение двойной сплошной.

От «китайцев» до «Москвичей»

Система будет распознавать 103 самые популярные (по версии ЦОДД) в Москве и области марки автомобилей. На них приходится около 95% всех зафиксированных камерами авто — «от самых привычных для столичных дорог «немцев» и «японцев» до новых машин азиатских производителей». Программа сможет считывать и марки премиум-класса, а также те, которые давно не выпускаются — например, «Москвич».

ОСАГО не в фокусе: водители снова могут не бояться камер
Проверка полисов обязательного страхования автогражданской ответственности с помощью камер опять отложена

Нейросеть будет также определять тип транспорта и определять, имеет ли право конкретная машина проезжать по автобусной полосе и не едет ли грузовик по участку, где движение таких машин запрещено. Последнее позволит снизить нагрузку на базы данных ЦОДД и МВД на 20%. Сейчас комплекс фотовидеофиксации, настроенный на полосу общественного транспорта, фиксирует весь проезжающий по ней поток автомобилей, затем информация сверяется с базой. А в случае с грузовиками нужно уточнять, имеют ли они пропуск для передвижения по Москве, пояснили в ЦОДД.

Задача по разработке подобной системы для анализа транспортных потоков технологически менее сложная, чем задача по распознаванию лиц, считает руководитель группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов.

— У автомобилей много узнаваемых элементов, более того в рамках модельного ряда одного производителя всегда есть схожие детали оформления фар, решеток радиатора и так далее. Такой сопоставительный анализ действительно будет повышать точность распознавания и поможет ускорить процесс выявления несоответствия автомобиля и записи о нем в базе, — пояснил он «Известиям».

камеры
Ситуационный центр ЦОДД

Ситуационный центр ЦОДД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Фото на штраф: количество камер на дорогах увеличат вдвое
Сейчас на российских трассах свыше 9 тыс. комплексов фотовидеофиксации нарушений

Изображение сводится к набору чисел, соответствие ему ищется в базе подобных значений, для автомобилей организовать эту систему проще, чем для людей, объяснил основатель и глава лаборатории нейронных сетей NTechLab Артем Кухаренко.

— Разных людей миллиарды, а разных марок машин — всего лишь сотни, — добавил он.

Внедрение нейронных сетей и «машинного зрения» в различные сферы жизни — нарастающий тренд во всем мире, отметил Артем Кухаренко. По его словам, комплексные решения видеонаблюдения в сфере городского управления, которые дадут возможность с помощью нейросетей анализировать автомобили, лица, силуэты, помогут повысить безопасность и снизить уровень преступности.

NTechLab сегодня разрабатывает систему, которая сможет распознавать силуэты человека и путь его следования в местах скопления людей. «Ростелеком» работает над созданием биометрической системы, позволяющей с помощью системы распознавания лиц оплачивать проезд в общественном транспорте, в проекте может принять участие китайская Huawei. Похожая система VisionLabs и Сбербанка тестировалась на четырех станциях метро и помогла за месяц выявить несколько десятков преступников, сообщали в кредитной организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
По камерам!
Почему в России решили бороться с бессистемной установкой радаров
Количество штрафов за скорость выросло на 33%
Видеофиксация помогает бороться с лихачами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017