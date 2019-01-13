Ученица рассказала подробности избиения педагога восьмиклассником в Сызрани

Ученица школы одной из школ Сызрани, где восьмиклассник напал на учительницу физкультуры, рассказала подробности инцидента.

По ее словам, подросток и раньше проявлял агрессию и устраивал драки.

«После того как он делал такие плохие вещи, некоторые из класса называли героем. Ему это нравилось», — цитирует школьницу телеканал «360».

Девочка рассказала, что в этот раз у восьмиклассника возник конфликт с мальчиком из 9-го класса, и он пришел к нему на урок физкультуры, чтобы «разобраться».

После того как началась драка, молодая учительница физкультуры попыталась заступиться за своего ученика, но хулиган ударил ее по голове и сбил с ног.

К потасовке присоединились еще двое восьмиклассников, которые, по данным некоторых СМИ, также напали на педагога.

«Один из учеников 8-го класса нанес учительнице удар в лицо, после чего женщина упала и потеряла сознание. После этого к нему присоединились еще двое и стали пинать ее ногами», — сообщал телеканал КТВ-Луч.

Однако девочка не подтвердила их участие в конфликте.

По словам школьницы, ученики девятого класса не сразу поняли, что произошло, так как играли в волейбол. Позже очевидцы побежали за медсестрой и завучем.

Она отметила, что учительнице не более 22 лет, она очень добрая и всегда находит общий язык с учениками.

В результате конфликта пострадавшего девятиклассника госпитализировали. Учительница в больницу ехать отказалась, однако уже дома почувствовала себя плохо и вызвала врачей. У нее диагностировали сотрясение мозга.