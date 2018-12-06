Прямой эфир

В Париже ученик жестоко зарезал учителя из-за несданного экзамена

0
Фото: Global Look Press/Valerio Muscella
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший студент, который не сдал экзамен по английскому языку, жестоко зарезал своего преподавателя в Париже. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Инцидент произошел в западном деловом районе города за пределами частного университета Леонардо да Винчи, где учился нападавший. Жертвой стал 66-летний Джон Доулинг ирландского происхождения.

Источник издания сообщил, что погибший отправился на обед. Ему было нанесено несколько ножевых ранений, один из которых пришелся в шею. Мужчина умер на месте.

37-летний злоумышленник был задержан прямо на месте преступления. Сейчас он находится под стражей.

5 декабря неадекватный мужчина ворвался в московскую редакцию «Московского комсомольца» на улице 1905 года, угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК проведет проверку после смерти защищавшего мать ребенка из Северодвинска
Неизвестные выстрелили в мужчину и забрали у него 40 млн рублей в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017