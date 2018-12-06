В Париже ученик жестоко зарезал учителя из-за несданного экзамена

Бывший студент, который не сдал экзамен по английскому языку, жестоко зарезал своего преподавателя в Париже. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Инцидент произошел в западном деловом районе города за пределами частного университета Леонардо да Винчи, где учился нападавший. Жертвой стал 66-летний Джон Доулинг ирландского происхождения.

Источник издания сообщил, что погибший отправился на обед. Ему было нанесено несколько ножевых ранений, один из которых пришелся в шею. Мужчина умер на месте.

37-летний злоумышленник был задержан прямо на месте преступления. Сейчас он находится под стражей.

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