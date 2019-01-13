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В ЛНР рассказали о демарше роты ВСУ

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась принимать участие в боевых действиях на востоке страны. Военнослужащие, отказавшиеся выходить на позиции, заявили о желании вернуться домой, рассказал 13 января представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Он уточнил, что демарш произошел во второй роте третьего батальона 59-й мотопехотной бригады.

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«Командир роты с позывным «Руслан» произвел доклад вышестоящему командованию, в котором заявил о нежелании личного состава роты принимать участие в боевых действиях, мотивируя это тем, что военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми», — цитирует Марочко «Луганский информационный центр».

Представитель ЛНР добавил, что, по данным их источников, в результате инцидента были задержаны командир роты и командиры взводов.

На брифинге 12 января Андрей Марочко сообщил, что Украина разместила в направлении Луганска боевые вертолеты и полторы сотни единиц сухопутной техники.

10 января сообщалось, что офицер штаба оперативно-тактической группы «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) продал МВД самопровозглашенной ЛНР сведения о дислокации ряда подразделений украинской армии.

9 января стало известно, что сотрудники главной военной прокуратуры Украины за последние четыре года возбудили более 11 тыс. уголовных дел за самовольное оставление воинской части, дезертирство и уклонение от службы в армии.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

Сейчас в Донбассе действует так называемое новогоднее перемирие, оно вступило в силу 29 декабря. В новогоднюю ночь режим прекращения огня не нарушался, однако 1 января в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили об обстреле Докучаевска украинскими военными.

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