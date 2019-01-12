ВСУ разместили возле ЛНР вертолеты и 150 единиц военной техники

Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко на брифинге 12 января сообщил, что Украина разместила в направлении Луганска боевые вертолеты и полторы сотни единиц сухопутной техники.

«По имеющейся у нас информации, на юго-восточной окраине населенного пункта Сватово формируется колонна автомобильной и специальной военной техники до 150 единиц», — цитирует его Луганский информационный центр.

Марочко добавил, что там же были обнаружены три боевых вертолета Ми-24 и один многоцелевой Ми-8.

10 января сообщалось, что офицер штаба оперативно-тактической группы «Север» вооруженных сил Украины (ВСУ) продал МВД самопровозглашенной ЛНР сведения о дислокации ряда подразделений украинской армии.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

Сейчас в Донбассе действует так называемое новогоднее перемирие, оно вступило в силу 29 декабря. В новогоднюю ночь режим прекращения огня не нарушался, однако 1 января в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили об обстреле Докучаевска украинскими военными.