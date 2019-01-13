В США нашли способ борьбы с воровством дорожных знаков

Департамент транспорта штата Вашингтон решил изменить цифры на дорожных указателях, чтобы снизить к ним интерес со стороны вандалов, сообщает 10 января The Seattle Times.

Службам обеспечения дорожного движения пришлось с 2012 года установить 608 новых знаков, обозначающих расстояние на трассах, взамен украденных. Крали американцы в основном два указателя — 69 и 420 миль.

Число 69, вероятно, вызывало интерес у похитителей из-за ассоциации с позой в сексе. 420 — название американской общественной кампании, организаторы которой добиваются полной легализации марихуаны в Соединенных Штатах.

С 2019 года чиновники пошли на хитрость и вместо этих знаков стали устанавливать 68,9 и 419,9. Последнюю идею — указывать 419,9 — они позаимствовали в штате Айдахо. В штате Колорадо вместо числа 420 на трассах используют 419 и 421.

8 декабря стало известно, что российские водители больше не обязаны устанавливать на своих транспортных средствах знак «Ш». В ГИБДД пришли к выводу, что он утратил свою актуальность.