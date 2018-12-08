Знак «Шипы» перестал быть обязательным

Российские водители с 8 декабря не обязаны устанавливать знак «Шипы» на автомобили в связи с потерей его актуальности. Об этом говорится в правительственном постановлении о внесении изменений в правила дорожного движения. Документ опубликован на официальном сайте ГИБДД.

29 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной.

В этот же день автомобильные эксперты назвали отмену знака «Шипы» избавлением российских правил дорожного движения от наследия СССР. По их мнению, с появлением современных технических особенностей автомобилей этот знак стал бессмысленным.