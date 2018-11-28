В Чувашии фура сбила инспектора ГИБДД

Полиция Чувашии выясняет обстоятельства наезда фуры на инспектора ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел днем 27 ноября на 574 км автодороги М-7 «Волга». Старший лейтенант полиции проверял документы у водителя LADA Largus, когда в автомобиль врезалась фура Mercedes-Benz.

В результате правоохранитель получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

За рулем грузовика находился житель Татарстана. Он пояснил, что врезался в LADA Largus, поскольку уходил от столкновения с другим транспортным средством.

5 ноября на трассе М-5 «Урал» под Сызранью погиб 24-летний инспектор ДПС ГИБДД. Он попытался остановить автомобиль Infiniti, нарушивший правила. Водитель иномарки не справился с управлением и совершил наезд на правоохранителя.