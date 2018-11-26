Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы

Мужчина погиб под колесами электропоезда около платформы Тимирязевская на севере Москвы. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что погибший переходил пути в неположенном месте.

«На станции Тимирязевская Савеловского направления поезд смертельно травмировал мужчину при попытке подняться на платформу в неустановленном месте», — цитирует сообщение ТАСС.

18 ноября сообщалось, что электричка насмерть сбила человека в Подмосковье на перегоне между станциями Мытищи и Подлипки-Дачные Ярославского направления.