Прямой эфир

Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина погиб под колесами электропоезда около платформы Тимирязевская на севере Москвы. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что погибший переходил пути в неположенном месте.

«На станции Тимирязевская Савеловского направления поезд смертельно травмировал мужчину при попытке подняться на платформу в неустановленном месте», — цитирует сообщение ТАСС.

18 ноября сообщалось, что электричка насмерть сбила человека в Подмосковье на перегоне между станциями Мытищи и Подлипки-Дачные Ярославского направления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое подростков попали под колеса электрички в Петербурге
Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017