Поезда сбили двух человек в Подмосковье

В Подмосковье электричка насмерть сбила человека. Личность погибшего пока не установлена, в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщили, что это мужчина 35–40 лет на вид.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Мытищи и Подлипки-Дачные Ярославского направления, пишет агентство городских новостей «Москва». Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Еще один человек погиб на рельсах в районе станции Чухлинка Курского направления. Когда он переходил пути в неположенном месте, его сбил пассажирский поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород, сообщает агентство городских новостей «Москва».

14 ноября две школьницы попали под колеса электрички в Санкт-Петербурге. Они гуляли по насыпи в районе станции Лисий нос и не успели отойти. Девушки госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.