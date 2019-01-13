Делающий сам себе массаж кот умилил пользователей Сети

В Сети начал набирать популярность ролик, на котором запечатлен кот, который делает массаж сам себе. Ролик публикует в воскресенье, 13 января, телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как животное держит в лапах массажер и чешется головой об него. По словам пользователей, данное видео производит релаксирующий эффект. О том, где и когда был записан ролик, не сообщается.

В ноябре 2017 года кот из Санкт-Петербурга, внезапно запевший «грузинские песни», стал звездой Сети. Видео опубликовал в Twitter владелец талантливого питомца Юрий Мережко.