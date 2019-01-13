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Пистолет на замену ПМ будет запущен в серийное производство в 2019 году

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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В 2019 году начнется серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ). Об этом в воскресенье, 13 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ВПК.

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«Межведомственная комиссия, принимающая решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1 (разрешающая серийное производство. — Ред.), завершит свою работу в марте», — цитирует собеседника агентство.

По его словам, в настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс — в Москве или в Ижевске.

Пистолет под патрон 9х21 разработки ЦНИИточмаш тестировался на испытательной базе завода и полигонах Минобороны в Западном и Центральном военных округах. Его подвергали воздействию климатических и механических факторов для проверки на стойкость, устойчивость и прочность. Также исследовались баллистические характеристики оружия.

5 января стало известно о завершении испытаний нового перспективного пистолетного комплекса, который призван заменить повсеместно используемый пистолет Макарова, который уже не соответсвует современным требованиям.

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