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В университете США ввели курс о «российской гибридной угрозе»

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Фото: wikipedia.org
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В Джорджтаунском университете вводится курс для студентов под названием «Российская гибридная война». Информацию об этом опубликовал сайт coursicle.com.

«После выборов в США в 2016 году возросла осведомленность о новом способе войны Кремля и о том, как он нацелен на наши общества и граждан», — говорится в описании курса.

Среди прочего там будут изучать кибератаки, троллинг и информационные операции, якобы проводившиеся Кремлем против Запада, и какие угрозы в связи с этим выстраиваются перед США и их союзниками.

Джорджтаунский университет входит в пятерку ведущих вузов в мире в области политических наук и дипломатии.

С 2016 года США обвиняют РФ во вмешательстве в выборы главы государства. Расследование о приписываемом Москве вмешательстве ведет экс-руководитель Федерального бюро расследований Роберт Мюллер, назначенный на должность специального прокурора американским минюстом. Расследование «российского вмешательства» длится уже больше года.

В Москве всегда отмечали, что никогда не вступали ни с кем в сговор и не вмешивались в дела других государств, а расследования, проходящие в США, являются лишь частью внутриполитической борьбы. Кроме того, РФ указывала, что за несколько лет так и не было предъявлено никаких доказательств данных обвинений.

30 декабря Трамп назвал дело о «сговоре» его предвыборного штаба с Россией «величайшим обманом» в истории американской политики.

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