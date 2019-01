Боец MMA отправил соперника в нокаут ударом по ноге

Боец смешанного стиля (MMA) Сун Квон Ким (Южная Корея) отправил в нокаут бразильца Андре Оливейру в первом же раунде ударом по ноге.

Инцидент произошел во время поединка турнира RFC Way of the Dragon.

Ким одержал победу, нанеся сопернику единственный удар по ноге в первом раунде. Бразилец упал и показал судьям, что не может продолжать поединок. Рефери присудили победу корейцу техническим нокаутом.

Для Кима победа стала четвертой в шести боях. Оливейра провел 19 поединков и одержал восемь побед.

В июле сообщалось, что американский боец Джаред Брукс случайно нокаутировал сам себя во время боя на турнире UFC Fight Night 131.