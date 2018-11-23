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Боец MMA травмировал обе ноги во время празднования победы

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Фото: instagram.com/jack_culshaw
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Британский боец смешанного стиля (MMA) Джек Калшоу получил нелепую травму на любительском турнире AFС 10 в Йорке.

Как сообщает «Газета.ру», Калшоу одержал досрочную победу над Заком Эдвардсом, отравив того в нокаут в первом раунде.

Калшоу начал бурно праздновать победу и неудачно спрыгнул с сетки октагона. В результате он порвал крестообразную связку правого колена, а также повредил левое колено.

«Всё равно всё прошло отлично. В моей ситуации любые упоминания в СМИ пойдут мне на пользу», — прокомментировал случившееся спортсмен.

3 февраля боец смешанного стиля (MMA) Тимоти Вудс нокаутировал сам себя в поединке против бойца Тима Карона. Инцидент произошел во время турнира CES MMA 4.

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