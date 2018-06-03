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Боец MMA нокаутировал сам себя

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американский боец смешенных единоборств Джаред Брукс случайно нокаутировал сам себя во время боя с Хосе Торресом в рамках UFC Fight Night 131.

На видео, опубликованном в соцсетях видно, как Брукс пытаясь совершить силовой прием с броском, поднял Торреса на плечо, но не удержал равновесия и упал вместе с ним, сильно ударившись головой.

Из-за неудачного приземления Брукс пропустил несколько ударов и уже не смог подняться. Судья присудил Торресу победу нокаутом.

Как сообщает «Газета.ру», это поражение стало для Брукса вторым в 15 проведенных боях.

На счету Торреса восемь побед.

26 мая сообщалось, что боец смешанного стиля Сон Мин Йо во время боя с Ямато Нишикавой сломал палец ноги при ударе соперника в пах.

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