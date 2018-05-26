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Россиянка Янькова потерпела первое поражение в карьере ММА

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Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
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Российский боец смешанного стиля Анастасия Янькова потерпела поражение от британки Кейт Джексон на турнире Bellator 200.

Бой в Лондоне завершился в трех раундах единогласным решением судей (30:26, 30:26, 29:27), передает «Спорт-Экспресс».

Для 27-летней Яньковой, которая ранее выступала в кикбоксинге, это поражение стало первым в карьере в смешанных единоборствах (ММА). Ранее она одержала пять побед.

Российский боец Федор Емельяненко ранее на турнире Bellator 198 победил американца Фрэнка Мира, отправив его в нокаут в первом раунде. Бой продлился всего 49 секунд

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