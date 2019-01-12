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Коляда-театр из Екатеринбурга покажет спектакли в Москве

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Фото: commons.wikimedia.org/Keanu69
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Москвичи смогут увидеть спектакли екатеринбургского Коляда-театра в рамках рождественского фестиваля, который пройдет в период с 12 по 31 января. Гастролеры отыграют 47 спектаклей на сценах театрального центра «На Страстном» и в музее-театре «Булгаковский дом», рассказал художественный руководитель театра Николай Коляда.

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Коляда-театр представит классические постановки, среди которых «Вишневый сад», «Женитьба», «Маскарад», «Ревизор» и «Гамлет». Однако будут и премьеры — «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» по мотивам произведения Николая Гоголя, «Горе от ума» Николая Грибоедова и «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского.

Как сообщает ТАСС, также запланированы читки пьес уральских драматургов. Вход на эти мероприятия, которые пройдут в центре «На Страстном», будет свободный. Актеры представят отрывки из сборника учеников Коляды «Первый хлеб».

Николай Коляда — актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств России, лауреат международной премии им. К.С. Станиславского.

Коляда-театр существует в Екатеринбурге с 2001 года. Его труппа неоднократно приезжала на гастроли в Москву и Санкт-Петербург, а также выступала за рубежом, в том числе во Франции, Германии, Словении и Польше.

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