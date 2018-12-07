Соль и пустошь: фестиваль NET представил антивоенный спектакль

В Москве проходит ХХ театральный фестиваль NET. Программа трехнедельного форума направлена на распространение современного искусства в России и знакомит публику с последними достижениями европейского драматического и музыкального театра. Среди спектаклей — авангардные интерпретации классики («Другие люди», рэп-читка пьесы Дороты Масловской), постановки, основанные на событиях жизни реальных людей («Суд над Джоном Демьянюком» Ильи Мощицкого, балет «Камилла» Анны Гарафеевой) и интерактивные авторские перформансы.

Одним из таких открытий стала «Соль земли», представленная на сцене Театра Наций израильской труппой Hazira Performance Art Arena. Взяв за основу роман Амоса Кейнана «На пути в Эйн-Харод», режиссер Цви Саар поставил спектакль о стремлении к свободе, иллюзорности мечты и кратковременности человеческой жизни. Камерный перформанс являет собой побег из реальности в несуществующий мир. Спасаясь от войны и смерти, герой в облике безликой безымянной куклы по выжженной войной земле мчится в призрачный оазис.

«Моя душа и память мертвы, жив только я сам», — говорит марионетка перед началом странствий. Беглецу нечего ждать и некого терять; его единственная цель — путь, поэтому желание добраться до последнего пристанища достигает вселенских масштабов. Ради него он готов убивать и быть убитым. Эту идею Саар передает чередой случайных встреч мятежника с арабским солдатом, падшей женщиной, беглянкой из военного штаба, каждая из которых заканчивается трагедией. Но мечта оказывается тщетной. Прибыв в Эйн-Харод, герой видит ту же пустошь, что и везде.

Для воплощения холодной, мертвой атмосферы режиссер рассыпал по сцене соль. Помимо исполнения метафорической функции (в священных еврейских книгах это символ бесплодной земли и заблудшей души) соль в постановке еще и эффектный театральный атрибут. Из нее можно построить гору, возвышающуюся над Иудейской пустыней, растереть по полу, изобразив снежную степь, разбросать в воздухе, создав облако соляного дыма (художники Робин Фрохард, Этти Саар и Джессика Скотт). Чем постановщик регулярно пользуется, удивляя зрителя умением создавать пейзажи.

Символическое на первый взгляд действо имеет глубокую личностную окраску: в роли чтеца выступает сам Саар, декламирующий строки романа. Многосмысловой словесный ряд, от натуралистического описания постельных сцен до пространных размышлений о вечности, впечатляет выразительными деталями. А его подача — ярким эмоциональным посылом и шумовым саундом: повествование инкрустировано звуками выстрелов, гулом двигателя вертолета, пронзительным воем сирены (звуковое сопровождение Роны Кейнан). Тем острее в финале воспринимается звенящая тишина, олицетворяющая конец пути.