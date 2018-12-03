«Возмутитель» психов: в Губернском театре поставили Салтыкова-Щедрина

В Московском Губернском театре под управлением Сергея Безрукова поставили «Возмутителя» по мотивам произведений Михаила Салтыкова-Щедрина. Режиссер Павел Артемьев, ранее выпустивший на малой сцене спектакли «Урожай» и «Прекрасное далеко», впервые попробовал силы в большом пространстве Губернского. Сценографию и костюмы придумала Екатерина Витковская, пьесу — драматург Владимир Малягин, перенесший сатиру классика в современные реалии.

По сюжету помощника прокурора Березкина (актер Антон Богданов) упекли в психиатрическую больницу за то, что он слишком рьяно исполнял свои обязанности и вскрыл коррупционные схемы, в которых было замешано больше сотни чиновников. Пока наверху решают, какой исход событий более выгоден — упрятать его навсегда, а дело замять, или дать ему ход и вызвать резонанс, главный герой знакомится с обитателями больницы. Последние задумали революцию и ждали только человека, который возглавит бунт. По общему решению им должен стать Березкин…

Режиссер перед началом спектакля отметил, что ему было интересно через призму классического текста, юмор и сатиру посмотреть на нас сегодняшних. Выводы его, надо сказать, неутешительны. По его мнению, сегодня честный человек, честно делающий свою работу, рано или поздно оказывается никому не нужен — ни своим, ни чужим.

Художник Екатерина Витковская придумала оригинальное пространство, полностью обнажив сцену и показав зрителю кирпичную кладку. Кирпичи разных эпох, фрагменты кораблей и даже скелет мамонта занимают весь задник сцены, а от него к авансцене протягиваются ряды бутылок (намек на русское пьянство?). Психбольница здесь — не замкнутое заведение, а вся планета Земля. Получилась антиутопия в чистом виде.

Вообще, в спектакле много находок и удач, но все они существуют будто сами по себе. Работа молодых исполнителей — Антона Богданова, Алексея Веретина, Андрея Щеткина, Андрея Исаенкова, Ильи Малакова, Данила Иванова, Елены Цагиной и других — вызывает восхищение и гордость за русскую актерскую школу. Однако в контексте режиссерского решения их герои выглядят в большинстве своем однобоко. Сам по себе достойный текст Владимира Малягина оборачивается некоторой затянутостью, местами теряя игровое начало, а выразительные декорации при взаимодействии с актерами кажутся не столь уж необходимыми. С тем же успехом эта история могла быть разыграна в абсолютно пустом пространстве. Масса режиссерских идей (подчас очень удачных) не выстраивается в цельную картинку, а прекрасные пластические этюды неожиданно рвут ткань повествования и уводят от магистральной линии.