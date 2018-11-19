Урок Жуве: Тони Сервилло представил спектакль «Эльвира»

В рамках культурного форума и Европейской театральной премии Тони Сервилло представил спектакль «Эльвира». Российской публике итальянец известен главным образом как актер, снявшийся в нескольких фильмах Паоло Соррентино, в том числе оскароносной «Великой красоте». В «Эльвире» Сервилло одновременно режиссер и исполнитель главной роли.

— Я считаю себя прежде всего актером, — рассказал Тони Сервилло «Известиям». — Точнее, я чувствую себя первой скрипкой в струнном оркестре. Моя режиссерская работа состоит главным образом в углублении в текст. Мы стремимся проникнуть в его содержание, вновь и вновь обращаясь к этому тексту — по завету великого актера и режиссера Луи Жуве, которого я здесь играю. Он считал, что пьеса постигается только практически.

В основе пьесы Бриджит Жак лежат семь занятий, которые великий французский актер Луи Жуве провел в Парижской национальной консерватории драматического искусства в дни нацистской оккупации. Всё действие — это процесс репетиций Жуве с ученицей лишь одного явления из мольеровского «Дон Жуана», когда Эльвира, осененная небесной благодатью, приходит к заглавному герою с призывом к раскаянию. Петра Валентини по-разному исполняет этот многократно повторяемый монолог, проводя свою героиню (ученицу Жуве здесь зовут Клаудией, но прототипом была актриса Паула Деэлли) от голой техничности до глубокого погружения в роль.

В какой-то момент закрадывается ожидание, что это выльется в историю любовных отношений пожилого учителя и юной ученицы — скрываемую от других учеников (в спектакле заняты еще Франческо Марино и Давиде Чирри — в ролях студентов, подыгрывающих за Дон Жуана и Сганареля). Но это иллюзия: пробежавшая между Жуве и Клаудией искра только вносит юмор и ни к какому мелодраматическому повороту не приводит. Действие по-прежнему строится на комментариях Жуве к мольеровскому монологу и размышлениях о сущности актерского искусства или о том, чем отличается речь трагедии.

Как ни странно, но смотреть такой спектакль ни минуты не скучно, наоборот — он завораживает. Пластика Сервилло выверена от первой мизансцены — он сидит спиной к зрителям, комментируя игру Клаудии, и создается ощущение, что ты действительно присутствуешь на занятии выдающегося режиссера, — до самого финала, когда титры сообщают, что, хотя Клаудия и заняла первое место на экзамене, ей как еврейке было запрещено играть на сцене, а Жуве до окончания войны находился в эмиграции. Текст, который вряд ли удивит оригинальностью, у Сервилло словно рождается здесь и сейчас, и ты чувствуешь себя соучастником чужих озарений.

Сервилло в роли Жуве благороден и степенен, обходится без единого нажима, и спектакль не воспринимается как его бенефис. Его Жуве похож на Пигмалиона, который, каждую репетицию вкладывая в Галатею что-то новое, невольно любуется ею, пусть и никогда не остается доволен ученицей. Одергивает, делает замечания и велит начинать сначала.

Как режиссер Сервилло предусмотрел два-три как бы случайных крупных плана героини, когда она разворачивается к залу, и становится понятно, что в «большой мир», откуда порой доносится лающая немецкая речь, Клаудия выйдет, освещенная душевным светом. В спектакле ни слова не произносится о войне, тем более нет намека на движение Сопротивления. Но на самом деле он — как раз о сопротивлении войне, будничном и без пафоса. Не чудо ли, что в то время, когда человек унижается и уничтожается, Жуве вместе с учениками сосредотачивается на человеческой природе, находя ее безмерно богатой? Неспроста и репетируется мольеровский монолог о связи человека с божественным измерением.