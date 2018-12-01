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Перечитывая классику: самые интересные премьеры осени

В столичных театрах классику могут и переписать
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Перечитывая классику: самые интересные премьеры осени
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2018-11-30 14:11:31
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Канун Нового года — жаркое время не только для записных театралов, которые стремятся успеть везде, но и для тех, кто редко выбирается в храмы Мельпомены: одним хочется праздника, другим — серьезной пищи для ума и сердца. Так что же предлагают зрителям столичные театры? Самые интересные премьеры — в обзоре «Известий».

Макбет

Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой

Олег Меньшиков дорос до Макбета
Труппа Театра имени Ермоловой отказалась от «Сильвы» и замахнулась на Шекспира

Среди премьер, представленных в Москве за последние недели, начать обзор стоит, безусловно, с «Макбета» в Театре имени Ермоловой. Потому что за этим событием, может, даже не столько театральным, сколько светским, стоит сам Олег Меньшиков, а его имя на афише — по-прежнему гарантия ажиотажа.

Худрук театра, поставивший одну из самых востребованных трагедий Шекспира и сыгравший заглавную роль (кажется, Меньшиков вообще впервые в своей карьере играет шекспировский текст), долго — целых три года — созревал для этой работы. Однако звать прессу на первые показы «долгостроя» он всё равно не разрешил, зато в зале были и главная фанатка Меньшикова — Алла Борисовна Пугачева, и эффектно метнувший на сцену охапку роз Федор Бондарчук, и другие випы. Надо ли говорить, что недешевые билеты на ближайшие показы разлетаются и так, несмотря на отсутствие рецензий?!

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Олег Меньшиков в спектакле «Макбет» на сцене театра им. М. Н. Ермоловой

Олег Меньшиков в спектакле «Макбет» на сцене театра им. М.Н. Ермоловой

Фото: Официальный сайт театра Ермоловой/ermolova.ru
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Одно из достоинств ермоловского «Макбета», которое отмечают даже те, кому спектакль не понравился, — его завораживающая красота. Постановщик использовал и видео, и спецэффекты, и танцоров, и свой духовой оркестр, что дало основание одному из блогеров назвать это зрелище «гибридом рок-концерта и шоу братьев Запашных».

Пьеса была переведена заново Владимиром Гандельсманом (не обошлось без сниженной лексики), плюс Шекспир был немного дописан драматургом Валерием Печейкиным, набившим руку в «Гоголь-центре» на перелицовке известных сюжетов. Метаморфозы с текстом одни зрители горячо приветствуют, другие так же горячо отвергают. Другое обстоятельство, тоже вызвавшее раскол в публике: роль леди Макбет разделена между одной актрисой и тремя молодыми актерами.

«Макбет — это вызов. Себе, жизни, смерти, профессии», — заявляет Меньшиков в театральной программке и смиряется с тем, что разгадать загадку великой пьесы так и не дано...

Спасти Хлестакова?

Театр «Содружество актеров Таганки»

Новое прочтение классики — тренд нашего времени. «Содружество актеров Таганки» озадачивает публику вопросом: «Спасти Хлестакова?» Обычно 200 лет, минувших после написания пьесы, спасали от Хлестакова.

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Артисты в сцене из спектакля «Спасти Хлестакова?» в постановке режиссера Марии Федосовой на сцене театра «Содружество актеров Таганки»

Артисты в сцене из спектакля «Спасти Хлестакова?» в постановке режиссера Марии Федосовой на сцене театра «Содружество актеров Таганки»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Актриса и режиссер Мария Федосова, работающая в труппе Николая Губенко почти 20 лет и оригинально поставившая на этой сцене Островского и Булгакова, теперь решительно взялась и за бессмертную гоголевскую комедию. Она увидела ее «зловеще-мрачной» и представляет «Ревизора» густонаселенным провинциальным триллером, а Хлестакова (его играет Алексей Финаев-Николотов) как нашего слабого и нерешительного современника, влипшего в невероятную историю. Отношения псевдоревизора с чиновниками напоминают в этой постановке шахматную партию — не случайно на сцене выложены черно-белые клетки.

«Спасти Хлестакова?» — первая из пяти премьер, обещанных «Содружеством» в нынешнем сезоне. Кстати, вслед за Гоголем Мария Федосова собирается выпустить «Кавказский меловый круг» Бертольда Брехта.

Брюсов переулок

Театр им. Евг. Вахтангова

Театр Вахтангова предлагает заглянуть в «Брюсов переулок». Такое название получил спектакль, сочиненный и поставленный на Новой сцене Андреем Максимовым по мотивам прозы символиста Валерия Брюсова.

Творчество Максимова-драматурга и Максимова-режиссера, что обычно преподносится на столичной сцене «в одном флаконе», часто критикуется или попросту игнорируется театральными критиками. Однако «Брюсову переулку» суждено если не критическое, то уж точно зрительское внимание.

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Виталий Семёнов в роли Следователя, Ольга Тумайкина в роли Натальи и Игорь Карташев в роли Модеста Никандровича (слева направо) на предпремьерном прогоне спектакля «Брюсов переулок» на Новой сцене театра им. Евг. Вахтангова

Виталий Семёнов в роли Следователя, Ольга Тумайкина в роли Натальи и Игорь Карташев в роли Модеста Никандровича (слева направо) на предпремьерном прогоне спектакля «Брюсов переулок» на Новой сцене театра им. Евг. Вахтангова

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Во-первых, это детектив, а кто их не любит. Во-вторых, любовный многоугольник с мелодраматическими страстями. В-третьих, главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков обеспечил красивую декадентскую картинку, а музыка «неофициального главного композитора» этого театра Фаустаса Латенаса погружает в особую атмосферу.

Пресс-показ спектакля «Сны господина де Мольера» в «Ленкоме»

Ну и, возможно, основная причина потратиться на билет — Ольга Тумайкина в главной женской роли. Тумайкина неотразима!

Мольер

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна

Сразу три премьеры случились недавно в Театре под руководством Армена Джигарханяна. Загадка века, но эта труппа, несмотря на всю медийную свистопляску вокруг частной жизни художественного руководителя и его бывшей супруги, она же экс-директор театра, продолжает существовать достойно и работать плодотворно. Правда, отсутствие на сцене «медийных лиц» и удаленность театра от центра, конечно, сказывается на заполняемости зала.

Режиссер Сергей Виноградов, выпустивший на этой сцене сильные спектакли по Мартину Макдонаху и Теннесси Уильямсу, представил свою версию булгаковского «Мольера» («Кабала святош»). Действие перенесено в 30-е годы прошлого века, когда пьеса была написана и впервые поставлена.

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Актеры Алексей Анненков в роли Мольера, Михаил Железнов в роли Сапожника и Виталий Четков в роли Архиепископа (слева направо) в сцене из спектакля «Мольер» в постановке Сергея Виноградова в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна

Актеры Алексей Анненков в роли Мольера, Михаил Железнов в роли Сапожника и Виталий Четков в роли Архиепископа (слева направо) в сцене из спектакля «Мольер» в постановке Сергея Виноградова в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Эту идею режиссеру подсказал Армен Джигарханян, сам сыгравший Мольера в 1966 году в ленкомовском спектакле Анатолия Эфроса. Поэтому и костюмы, и декорация — как бы из сталинских времен. Никаких париков и кружев. Король Людовик XIV щеголяет в белой шинели и фуражке, а королевский шут — в телогрейке.

Сергей Виноградов разделяет известную версию, что Булгаков писал в «Кабале святош» не столько о Мольере, сколько о себе и своих отношениях с властью. Внимательный зритель и сегодня найдет здесь немало подобных параллелей.

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