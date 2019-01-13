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«Весной ЦСКА покажет свою лучшую игру»

Нападающий армейцев Константин Окулов — о своей результативности и скорой встрече с лидером Восточной конференции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В сегодняшней игре с минским «Динамо» лидер регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА продолжит свою домашнюю серию. Также армейцы до перерыва на Матч звезд КХЛ примут на своем льду магнитогорский «Металлург» и лидера Восточной конференции екатеринбургский «Автомобилист». А стартовали подопечные Игоря Никитина в домашней серии разгромом челябинского «Трактора» (6:0).

В этой встрече 3 (2+1) очка по системе «гол + пас» сделал нападающий Константин Окулов. В интервью с «Известиями» он поделился впечатлениями о последних матчах и ожиданиями от скорой игры с «Автомобилистом».

— Как оцените свою игру во встрече с «Трактором»?

— Мне повезло набрать три очка, но это работа всей нашей пятерки. Ребята помогли мне принять шайбу в выгодной позиции — передачи на меня со стороны партнеров были очень хороши. Отлично сыграли «5 на 4», и в целом рад, что удалось убедительно обыграть «Трактор». Тем более шесть заброшенных шайб — это здорово для зрителей, которые практически заполнили арену.

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— ЦСКА уже с первых минут имел преимущество в два гола, а к середине второго периода по сути решил исход встречи. Не скучно было потом доигрывать?

— Кому не понравится забивать голы? Очень позитивно сложился для нас матч. Мы стараемся не терять концентрацию и не сбавлять темп, даже когда ведем в счете в несколько шайб, поэтому нам было не трудно продолжить играть на пределе своих возможностей всю встречу.

— Команду встряхнуло недавнее выездное поражение от ярославского «Локомотива» (0:1)?

— Не то чтобы встряхнуло. Мы все-таки профессиональная команда и всегда должны быть собраны. Неважно, выигрываем мы или проигрываем, настрой на следующий матч всегда должен быть максимальным. Но поражение в Ярославле расстроило — проиграли «Локомотиву» уже вторую игру в сезоне. Однако после этой неудачи у нас всё шло в рабочей обстановке — тренер указал на все ошибки, над которыми надо поработать. Думаю, мы исправимся и весной покажем свою лучшую игру.

— Вы упомянули два поражения от «Локомотива». Первое (1:3) случилось еще в сентябре на старте сезона, когда у ЦСКА не очень шла игра. Тогда же вас переиграл «Автомобилист» (3:1), с которым предстоит встретиться дома на следующей неделе. Насколько принципиален матч с одним из ближайших преследователей в таблице регулярного чемпионата?

— Думаю, будет очень интересная и сложная игра. Там очень сильная команда, очень хорошие иностранцы. И молодые пацаны в «Автомобилисте» техничны и способны работать на коллектив. Но нам надо выигрывать и отрываться от них дальше в таблице. Пусть болельщик приходит и получит море удовольствия от этой игры.

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