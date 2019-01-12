Стали известны подробности перестрелки при рейдерском захвате ресторана Elements в Москве

Впервые стали известны подробности попытки рейдерского захвата ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, сообщает в субботу, 12 января, РЕН ТВ.

Бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Владимир Костриченко в программе «Добров в эфире» рассказал, что принимал непосредственное участие в криминальной разборке. Он прибыл в заведение по заданию своего руководителя — адвоката и главы компании «Диктатура закона» Эдуарда Буданцева. Тот сообщил, что у его клиентки Жанны Ким пытаются силой отобрать ресторан.

У заведения стояли два тонированных микроавтобуса без номеров. На входе Костриченко встретил своего сослуживца по отряду и по работе в центральном аппарате МВД, участвующего в попытке принудить хозяйку заведения пойти на уступки бандитам. Через час психологическое давление перешло в силовое.

Один из нападавших, Кочуйков, заявил, что он является представителем криминального сообщества, возглавляемого Захарием Калашовым. Жанну Ким защищали всего три сотрудника компании «Диктатура закона» — Костриченко, Петр Черчинцев и сам Буданцев. Последнего начали избивать, чтобы вывезти в багажнике. После этого у него сильно упало зрение и была сломана челюсть.

По заявлению собеседника программы, на него направили пистолет, однако он успел применить в ответ травматическое оружие. Это обстоятельство станет основанием для признания действий сотрудников компании Буданцева самообороной.

По словам Костриченко, на месте конфликта присутствовали и сотрудники Пресненского ОВД, которые длительное время воздерживались от вмешательства в разборки. Однако их соучастие до сих пор не доказано.

Рейдерский захват завершился перестрелкой и серией громких расследований, которая продолжается до сих пор. Долгое время представители следственного управления Следственного комитета по Центральному округу Москвы пытались привлечь Буданцева по статье «Убийство». Объективное расследование провели после поступления материалов в центральный аппарат (СКР).

Несколько человек уже отбывают наказание в тюрьме, в том числе криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой), его помощник Андрей Кочуйков (Итальянец), а также несколько высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России — бывший глава ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов, его заместитель Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-начальник СУ СКР по ЦАО Алексей Крамаренко.

Дрыманова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере за освобождение Кочуйкова. В декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы продлил срок его ареста до 16 марта 2019 года.

В марте 2018-го Никулинский суд Москвы приговорил Калашова к девяти годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима. В обвинительном заключении его назвали лидером российского криминального мира. Калашова и его подельников признали виновными в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы московского ресторана Elements, а также 10 млн рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова.

Телеканал РЕН ТВ провел собственное расследование по делу. Подробнее узнать о его результатах зрители смогут в программе «Добров в эфире», которую покажут в воскресенье, 13 января, в 23:00 мск.