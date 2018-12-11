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Суд продлил арест обвиняемому во взяточничестве генералу ГСУ СК Дрыманову

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Лефортовский суд Москвы продлил до 16 марта 2019 года срок ареста бывшему руководителю Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК)  по Москве Александру Дрыманову. Его обвиняют в получении взяток.

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест Дрыманову на три месяца, то есть до 16 марта 2019 года», — цитирует ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах во вторник, 11 декабря.

По информации агентства, следователи проверяют информацию о причастности Дрыманова к делу о привлечении заведомо невиновных людей к уголовной ответственности.

Бывшего начальника столичного главка СК РФ задержали 17 июля. В конце июля его адвокат рассказал, что Дрыманову предъявили обвинения по двум эпизодам дела о взятках. Решением суда он был арестован на два месяца. Сам Дрыманов не признал своей вины.

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