Суд продлил арест обвиняемому во взяточничестве генералу ГСУ СК Дрыманову
Лефортовский суд Москвы продлил до 16 марта 2019 года срок ареста бывшему руководителю Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) по Москве Александру Дрыманову. Его обвиняют в получении взяток.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест Дрыманову на три месяца, то есть до 16 марта 2019 года», — цитирует ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах во вторник, 11 декабря.
По информации агентства, следователи проверяют информацию о причастности Дрыманова к делу о привлечении заведомо невиновных людей к уголовной ответственности.
Бывшего начальника столичного главка СК РФ задержали 17 июля. В конце июля его адвокат рассказал, что Дрыманову предъявили обвинения по двум эпизодам дела о взятках. Решением суда он был арестован на два месяца. Сам Дрыманов не признал своей вины.