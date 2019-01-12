«Медиалогия» составила рейтинг фейков 2017 и 2018 годов

Компания «Медиалогия» зафиксировала рост недостоверных (фейковых) новостей в 2018 году по сравнению с 2017-м и составила рейтинг самых популярных фейков, которые появлялись в российских СМИ в последние два года. Результаты исследования были опубликованы 11 января на сайте компании.

Отмечается, что специалисты «Медиалогии» сравнили топ-15 фейковых новостей, которые появились в СМИ в 2017 и 2018 году. Оказалось, что в 2017 году журналисты посвятили им 15 781 публикацию, а в 2018-м — 20 923 публикации.

Тремя самыми популярными фейками 2017 года стали непроверенные сообщения о смерти оперного певца Дмитрий Хворостовского, новость о том, что Минздрав готов лишить безработных граждан полиса ОМС, и акция феминисток, якобы вывесивших баннер на Арсенальной башне Кремля. Для последнего фейка организаторы акции использовали поддельные фото.

Главными фейками 2018 года стали сообщения о признании в Москве однополого брака россиян, заключенного в Дании, новость о том, что кокаин из Аргентины был доставлен в Москву на самолете Николая Патрушева, и утверждение, что роботом на форуме в Ярославле оказался человек в костюме.

Топ-фейки были выбраны на основе индекса цитируемости новостей.

12 декабря российские сенаторы внесли в Государственную думу законопроект об установлении административной ответственности за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации.