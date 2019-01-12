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Джулия Робертс выкупила на аукционе несколько билетов на ЧМ-2022 по $100 тыс.

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Фото: Global Look Press/AUG/face to face
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Американская актриса Джулия Робертс выкупила несколько билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре стоимостью по $100 тыс. на аукционе, который устроил актер Шон Пенн для своей благотворительной организации. Об этом в субботу, 12 января, сообщил катарский информационный портал IloveQatar.

Выкупить билеты на ЧМ-2022 в Катаре также пытались актеры Майк Майерс, Джейми Фокс и Кигэн-Майкл Ки, однако все они достались Робертс.

Актриса и трое ее детей являются активными болельщиками английской команды Manchester United, матчи которой они посещают как в США, так и в Великобритании, переписываясь с игроками.

Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году. Впервые в истории турнир пройдет в зимний период.

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