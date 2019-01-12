ВМФ России планирует поставить на боевое дежурство до 32 «Посейдонов»

Военно-морской флот (ВМФ) России планирует в будущем поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». Об этом в субботу, 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, предполагается, что по две подлодки — носителя «Посейдонов» войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, отметил он.

«То есть общее количество «Посейдонов» на боевом дежурстве может достигать 32 единиц», — пояснил источник.

Беспилотники «Посейдон», которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В мае стало известно, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Работы по «Посейдону» включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания аппарат должен быть передан ВМФ.