Лужков отреагировал на инцидент с подтоплением Тушинского тоннеля

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что инцидент с подтоплением Тушинского тоннеля в столице не имеет отношения к работе его команды в начале 2000-х годов.

«Это к московскому правительству и ко всем тем решениям, которое принимало правительство Москвы, никакого отношения не имеет. Это работа тех структур, которые связаны с каналом имени Москвы», — заявил экс-градоначальник, говоря о возможности ошибок при реконструкции шоссе в начале 2000-х, которые могли бы стать причиной прорыва дамбы. Его слова приводит «РИА Новости».

Лужков также уточнил, что водные ресурсы относятся к федеральному ведению.

В пресс-службе канала имени Москвы ранее сообщали, что возможной причиной ЧП могли стать проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля.

10 января Тушинский тоннель под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе затопило из-за просадки грунта в восьмом шлюзе канала. Площадь отверстия в дамбе составила 75 кв. м. К вечеру поток воды в тоннеле удалось остановить, в результате происшествия никто не пострадал.